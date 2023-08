Verhaftungen: Korruptionsverdacht bei Siemens in Österreich

Im Zuge der Ermittlungen wegen schweren Betrugs seien fünf Personen festgenommen worden, davon säßen vier in Untersuchungshaft. Darunter ist einem Bericht der „Welt“ zufolge auch eine Führungskraft von Siemens in Österreich. Die Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft (KHBG) sprach von einem kriminellen Netzwerk mit mehreren Geschädigten, in das Beschäftigte beider Unternehmen involviert gewesen seien.