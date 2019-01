Verkauf der Braunkohlesparte Vattenfall: „Wir wollen in Deutschland Energieproduzent bleiben“

Der Vattenfall-Chef bekräftigte: „Unser Ziel ist es, innerhalb einer Generation Strom und Wärme ohne fossile Energien zu erzeugen, das heißt etwa bis zum Jahr 2040.“ Die Umstellung der Energieversorgung biete auch in Deutschland Chancen für neue Arbeitsplätze.

„Wir verringern Personal in den Verwaltungseinheiten. Zugleich expandieren wir in der Forschung und Produktentwicklung wie Solarstromerzeugung oder Wärmeversorgungssysteme für neue Wohnbezirke, die nicht an das bestehende Fernwärmesystem angeschlossen werden können“, sagte Hall. „Kurzfristig kann es Abbau geben, aber langfristig ist unsere Absicht, zu wachsen.“ Derzeit sind rund 6500 Menschen bei Vattenfall in Deutschland beschäftigt. Vor zehn Jahren waren es mit dem Braunkohlegeschäft in der Lausitz noch etwa 21.000 Mitarbeiter.