Vermögensverwalter Amundi „RWE muss schneller raus aus der Kohle“

Der Investor begrüßt, dass RWE bis 2040 klimaneutral werden wolle. „Es fehlt aber ein konkreter Plan, wie dieses Ziel erreicht werden soll“, schreibt Amundi an RWE. Amundi stehe zum Pariser Klimaplan und erwarte, dass alle Unternehmen in seinem Portfolio sich ebenfalls an diesen Plan halten. Um das 1,5 Grad-Ziel, vereinbart im Pariser Klimaplan, zu erreichen, müssten Kohlekraftwerke in der EU bis 2030 abgeschaltet werden. Markus Kebber, Nachfolger von Schmitz im kommenden Jahr, müsse 2021 einen festen Ausstiegsplan aus der Kohle bis 2030 vorlegen, fordert der Vermögensverwalter. RWE in die Zukunft führen zu wollen, bedeute „den Kohleausstieg zu beschleunigen und alle Kräfte auf den grünen Umbau zu fokussieren“.