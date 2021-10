Versorgungssicherheit Warum Energieriese RWE den Ausbau der Gaskraft in Deutschland fordert

RWE-Chef Markus Krebber rechnet damit, dass in Deutschland massiv neue Gaskraftwerke gebaut werden müssen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. „Wir unterschätzen noch, wie viele neue Gaskraftwerke wir in Deutschland brauchen“, sagte der RWE-Vorstandsvorsitzende im Podcast „WirtschaftsWoche-Chefgespräch“ mit WirtschaftsWoche-Chefredakteur Beat Balzli. „Unsere Versorgungssicherheit fußt im Moment komplett auf Kernenergie, Braunkohle und Steinkohle. Wir haben wenig Gasanlagen. Kernenergie und Kohle müssen aber komplett ersetzt werden, um Versorgungssicherheit herzustellen. Deshalb werden wir – selbst grüne Vordenker sagen das – in hoher Gigawattzahl Gaskraftwerke bauen müssen. Wir brauchen in Deutschland ungefähr 20 bis 30 Gigawatt neue Gaskraftwerke.“ Das würde etwa einer Verdopplung der bisherigen Kapazitäten entsprechen. Laut dem Monitoringbericht 2020 der Bundesnetzagentur über die Entwicklungen auf den deutschen Elektrizitäts- und Gasmärkten wurde zuletzt von stromerzeugenden Anlagen mit dem „Energieträger Erdgas“ in Deutschland insgesamt rund 26,7 Gigawatt Strom erzeugt, die „aktuell installierte Erzeugungsleistung“ von Kraftwerken mit dem Energieträger Gas wird in dem Bericht mit 30,5 Gigawatt angegeben.