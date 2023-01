„Die verschiedenen Geschäfte wie etwa das Stromgeschäft oder der Gashandel haben sich immer gut ergänzt“, betonte hingegen Gewerkschafter Seegatz. Die Einnahmen aus allen Geschäftsteilen würden benötigt, um Zukunftsgeschäfte wie etwa Wasserstoff oder erneuerbare Energien aufzubauen. Uniper betreibt in Deutschland und weiteren Ländern Europas Kohle- und Gaskraftwerke und in Schweden Kernkraftwerke. Allein in Deutschland sind in der Stromerzeugung über 1700 Mitarbeiter beschäftigt. Das Stromerzeugungsgeschäft in Russland steht bereits länger zum Verkauf. „Wir werden die Fragen um die Zukunft unseres Unternehmens in die Aufsichtsratssitzung im Februar bringen“, kündigte Seegatz an. Es ist Vize-Chef des Kontrollgremiums.