Viel Wind, zu wenig Strom Das Strom-Paradoxon

Um das Netz in Zukunft zu entlasten, könnten auch sogenannte Smart Meter, also intelligente Stromzähler, helfen. Die können Verbrauchern anzeigen, wann sie am besten Strom verbrauchen - und bei vernetzten Geräten und in sogenannten „Smart Homes“ die Geräte etwa automatisch so steuern, dass die Energie dann verbraucht wird, wenn sie am besten verfügbar und auch am billigsten ist.