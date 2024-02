Viessmann Der neue Herr über die Wärmepumpenmilliarden

„Für mich ist die Viessmann Group die spannendste und größte unternehmerische Opportunität in ganz Europa“, sagt Berg. Viessmann erhielt aus dem Verkauf an das US-Unternehmen Carrier Global Anfang Januar 9,6 Milliarden Euro überwiesen – die nun großenteils in börsennotierte und nicht notierte Anbieter nachhaltiger Technologien investiert werden sollen. Eine enorme Aufgabe: Derlei Volumina bewegen sonst internationale Private-Equity-Gesellschaften wie der US-Investor General Atlantic (Flix, NuCom, Atoss Software), für den Berg in den vergangenen knapp acht Jahren arbeitete.