Virtuelle Hauptversammlung von Siemens Energy Im Wohnzimmer von Luisa Neubauer

Vorstandschef Christian Bruch antwortet, die Verträge über die Lieferung von Steuerungssystemen seien 2019 und 2020 unterschrieben worden, also lange vor dem Einmarsch der Russen in die Ukraine. Daran sehe sich Siemens Energy gebunden. Der Konzern verfüge über die sicherste Leittechnik, die am Markt verfügbar sei, und liefere diese an alle Nuklearprojekte in Europa.