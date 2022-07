VKU-Chef Ingbert Liebing „Die Situation wäre für Stadtwerke existenzgefährdend“

Was besorgt die Stadtwerke konkret?

Wir müssen uns bewusst machen: Schon beim jetzigen reduzierten Gasfluss kann es eng werden, die Gasspeicher bis Herbst und Winter wie vorgesehen auf 90 Prozent zu füllen. Und wir wissen ja nicht, ob Russland die Gasmenge nach Europa demnächst noch weiter drosseln wird. In Kürze steht ohnehin die jährliche Sommer-Revision der Pipeline Nord Stream 1 an, die im Regelfall rund zwei Wochen dauert. Ich bin skeptisch, ob die Gasmengen danach wieder auf das alte Maß erhöht werden. Immerhin hat Putin vor ein paar Tagen plakativ erklärt: ‚Wir schaffen eine neue Wirtschaftsordnung.‘ Für uns alle bedeutet das: Im Winter könnte uns das Gas ausgehen.



Wie verhalten sich die Stadtwerke aktuell?

Die Stadtwerke sind in einer schwierigen Sandwichposition. Sie beziehen ihr Gas über Zwischenhändler wie beispielsweise Uniper, VNG und Wingas und haben langfristige Lieferbeziehungen zu ihren gewerblichen und privaten Kunden. Normalerweise kaufen die Stadtwerke ihr Gas rund zwei bis drei Jahre im Voraus ein, weil sie nachhaltig beschaffen. Insofern kommen die enorm gestiegenen Gaspreise bei den Kunden in der Höhe so noch gar nicht an. Wenn Russland seine exportierten Gasmengen nach Deutschland auf Null oder zumindest sehr stark herunterfahren würde, dann müssten die Gasimporteure Gas woanders einkaufen und dies zu stark verteuerten Preisen. Derzeit liegt der Gaspreis bei mehr als 120 Euro pro Megawattstunde – sechs Mal höher als vor einem Jahr. Dies stellt die Stadtwerke vor enorme Herausforderungen. Gleichzeitig müssen sie weiter ihre Lieferverpflichtungen gegenüber den Kunden erfüllen. Dies ist ein wirtschaftlicher Spagat, der die Unternehmen in Liquiditätsnöte bringen kann.