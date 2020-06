Vom Saulus zum Paulus Teslas bemerkenswerte Rally zum wertvollsten Autohersteller der Welt

Obwohl neue Subventionen für Elektrofahrzeuge, unter anderem in Deutschland, den Gegenwind etwas abmildern könnten. Demnächst will Tesla den Standort für sein zweites Autowerk in den USA bekanntgeben, angeblich wird es im Umland der texanischen Hauptstadt Austin stehen. Das Werk in Brandenburg soll im nächsten Jahr die Produktion aufnehmen. Und über all dem schwebt noch immer die Drohung von Musk, Kalifornien aus Ärger über zu viel Behördengängelei und hohe Kosten zu verlassen.

Teslas Aufstieg birgt Parallelen zu Apple und Amazon.