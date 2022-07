Vom Stromimporteur zum Exporteur Und plötzlich ist Polens dreckiger Kohlestrom attraktiv

Die Polska Grupa Energetyczna ist ein kleiner Riese unter den Kohlestromproduzenten in Europa. Der börsennotierte Energiekonzern, kurz: PGE, mit Sitz in Warschau erwirtschaftet rund acht Milliarden Euro Umsatz und gehört mehrheitlich dem polnischen Staat. PGE verdankt seine Einnahmen vor allem dem Verkauf von Strom aus fossilen Rohstoffen. Zwar hat PGE damit begonnen, in erneuerbare Energien zu investieren – zwei Offshore-Windparks in der Ostsee sollen spätestens 2030 stehen. Doch das Hauptgeschäft bestimmt nach wie vor die Kohle.