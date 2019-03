Vor Innogy-Zerschlagung RWE kämpft mit Einbußen und erwartet Jobabbau

RWE rechnet durch den Kohleausstieg in Deutschland mit einem erheblichen Stellenabbau. Er gehe davon aus, dass ein Großteil der von der Kohlekommission zusätzlich bis 2022 empfohlenen Kraftwerks-Stilllegungen auf Nordrhein-Westfalen entfallen werde, erklärte Vorstandschef Rolf Martin Schmitz in dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht 2018. Weitere Schließungen würden auch Auswirkungen auf den Tagebau von RWE haben. „Und sie werden dazu führen, dass Stellen wegfallen. Ich rechne mit einem signifikanten Abbau bereits bis 2023.“ Genaue Zahlen nannte er nicht.