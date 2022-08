Vorreiter in der EU: Spaniens ehrgeiziger Einsparplan gegen Energieverschwendung

Während Deutschland und Frankreich im kommenden Winter wahrscheinlich tatsächlich an einigen Orten frieren wird, wie Energieexperte Turiel voraussagt, könne Spanien sich auf unerträgliche Sommer vorbereiten, die auch den Tourismus und Landwirtschaft stark beeinflussen werden. Schon jetzt gibt es Wasser-Restriktionen im Land, weil es seit Monaten nicht regnet und die Stauseen nur noch auf weniger als die Hälfte des normalen Wasserstands kommen. An einigen Stränden kann nicht mehr geduscht werden, anderswo wurde nachts das Wasser abgedreht. Die Bewässerung von den vielen Gemüse- und Obstfeldern, die von Huelva und Almeria Billigwaren nach Deutschland liefern, wird von Umweltorganisationen wie dem WWF hart kritisiert. „Es bleibt abzuwarten, was die steigenden Preise und die zu erwartende weltweite Rezession mit uns anstellen werden,“ warnt Turiel. Das sagt er auch in Hinsicht auf den für das Land so wichtigen Massentourismus. Eine Untersuchung der UNWTO (UN World Tourism Organisation) in Madrid hat errechnet, dass Urlauber am Tag 400 Liter Wasser verbrauchen, weit mehr als das Doppelte eines normales Bürgers.



Lesen Sie auch: Die europäischen Energieminister treffen sich in Brüssel, um über Solidarität in Zeiten der Gaskrise zu debattieren. Zur gleichen Zeit gibt es Kritik an Gaslieferungen von RWE über Spanien nach Marokko. Was ist da los?