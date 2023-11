Wann endet das fossile Zeitalter? Träum‘ weiter! So kann der Kohleausstieg 2030 gelingen

Es gibt schon lange die Idee, dass die Braunkohlekraftwerke in eine staatliche Stiftung überführt werden könnte, ähnlich der RAG-Stiftung, die sich dann darum kümmert, dass die Folgen des Bergbaus über Zeit möglichst beseitigt und vor allem bezahlt werden. Im Koalitionsvertrag ist die Variante festgehalten, die Gewerkschaft IGBCE dringt darauf. Auch die Grünen in Sachsen und Brandenburg liebäugeln mit so einer Lösung. So könnten etwa Flächen der Tagebaue hier als Kapital eingebracht werden, was allerdings den Zugriff der Leag beschränken würde. Eine Stiftungsvariante hätte den Vorteil, dass der Bund Kraftwerke nach Belieben in eine Reserve nehmen könnte, um so Versorgungssicherheit zu gewährleisten, falls das mit den Erneuerbaren oder den Gaskraftwerken doch nicht so fix geht wie geplant. Nur wie will man die Betreiber dazu bringen, die Kraftwerke, die derzeit noch Gelddruckmaschinen sind, bald aufzugeben? Bei RWE gibt es Anreize. Der Druck des Kapitalmarkts, sich von der Kohle zu trennen, ist groß. Das würde die Bewertung des Unternehmens deutlich erhöhen, argumentieren die Befürworter eines solchen Schritts. Bei der Leag dürfte die Attraktivität der Stiftungslösung von dem Gesamtpaket aus Vergütung von Gaskraftwerken, Verwertbarkeit von Flächen und der Höhe möglicher weiterer Zahlungen abhängen. Wahrscheinlich ist, dass hinter den Kulissen zwischen dem Bund, den Ländern und den Unternehmen kräftig über eine Stiftungslösung verhandelt wird. Nach außen dringt derzeit nichts.