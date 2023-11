Wann endet das fossile Zeitalter? Träum‘ weiter! So kann der Kohleausstieg 2030 gelingen

Natürlich, da sind sich alle einig, sind Wind und Sonne die Stromerzeuger der Zukunft. 80 Prozent des Stromverbrauchs der Deutschen soll 2030 aus erneuerbaren Quellen stammen, so das Ziel der Ampel. Kann was werden. Kann aber auch sehr knapp werden. Bei der so wichtigen Offshore-Wind-Industrie könnte es dauerhaft hapern. Und die Solarindustrie ist in dem Dilemma gefangen, eigentlich künftig resilient sein zu wollen und zu müssen, gleichzeitig aber bis auf Weiteres von chinesischen Produkten abhängig zu sein. Dazu sind Wind und Sonne schwankungsanfällig. Deshalb sind zusätzliche so genannte grundlastfähige Kraftwerke nötig, die einspringen, wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht bläst. Atomkraftwerke, erinnern Sie sich?, waren ebenso wie Kohlekraftwerke grundlastfähig, aber die gibt’s in Deutschland seit April nicht mehr.