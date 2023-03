Warnung vor Überkapazitäten Droht Deutschland mit den LNG-Terminals eine neue Abhängigkeit?

So hat das „New Climate Institute“, ein Think Tank mit Sitzen in Köln und Berlin, errechnet, dass in Deutschland bis Ende 2026 insgesamt elf LNG-Terminals in Betrieb sein könnten – mit einer Gesamt-Importkapazität von rund 73 Milliarden Kubikmetern, also mehr, als vor Ausbruch des Kriegs von Deutschland aus Russland importiert worden ist.