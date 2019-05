Wettbewerbsexperte Haucap Ein Oligopol wie bei Benzin wird es in der E-Mobilität nicht geben

Wohnungskonzerne wie Vonovia, Stromversorger wie EnBW, Autobauer wie Tesla und jetzt auch Mineralölfirmen wie Shell - sie alle wollen ins Geschäft mit E-Autoladesäulen einsteigen. Kippt die E-Mobilität das bisherige Tankstellen-Oligopol?

Die Machtverhältnisse verschieben sich auf jeden Fall, wenn die Elektromobilität an Fahrt gewinnt. Allerdings ist das doch ein recht langsamer Prozess. Man darf auch nicht vergessen, dass das Durchschnittsalter der zugelassenen Pkw im Jahr 2018 bei 9,4 Jahren lag. Selbst wenn nun heute vermehrt Elektor-Autos gekauft werden sollten, werden also noch lange sehr viele Autofahrer Benzin und Diesel tanken, da viele Autos erst in einem Alter von über 10 Jahren stillgelegt werden. Im Übrigen haben wir durchaus einen intensiven Wettbewerb zwischen Tankstellen in Deutschland, auch dank des im europaweiten Vergleich sehr hohen Anteils freier Tankstellen. Gerade für die freien Tankstellen wird es aber bei zunehmender E-Mobilität vermutlich schwierig, da sie meist größere Probleme haben, neue Investitionen zu stemmen als die großen Ketten.