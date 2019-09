Widerstand gegen den E.On-RWE-Deal „Wir sind vom Erfolg einer Klage überzeugt“

Glauben Sie ernsthaft, dass die EU-Kommission ihre Entscheidung Ihretwegen wieder zurücknehmen wird?

Wir sind vom Erfolg einer entsprechenden Klage überzeugt. Die Freigabeentscheidung vom 17.09.2019 in dem Fusionskontrollverfahren E.On/Innogy kann mittels einer so genannten Nichtigkeitsklage vor dem Europäischen Gericht in Luxemburg überprüft werden. Grundsätzlich klagebefugt sind dabei unter anderem so genannte Interested Third Parties, die sich wie Mainova an dem Verfahren beteiligt haben. Die Klagefrist beträgt dabei zwei Monate nach Bekanntgabe der Entscheidung.