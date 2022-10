Widerstand gegen Strompreisbremse „Die Abschöpfungspläne sind wieder dilettantisch“

Die EU-Verordnung, die Rechtsgrundlage für weitere nationale Gesetze, gilt seit dem 6. Oktober. Die wird er angreifen, vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH). Und was die Deutschen, das Wirtschafts- und Klimaministerium (BMWK) Robert Habecks vorhaben, dagegen werde er auch klagen, sagt er, wenn das nur annähernd so umgesetzt werde wie jetzt angedacht. Er habe das überschlagen, sagt der Mann, der seinen Namen nicht genannt haben will. Ihn würde allein die rückwirkende Abschöpfung ab Anfang März hohe Millionenbeträge kosten. „Wenn das alles so käme, würde ich keinen Euro mehr in Deutschland oder Italien investieren – langfristige Investitionen brauchen Vertrauen in den Bestand des rechtlichen Rahmens. Dieses Vertrauen wird gerade zerstört.“