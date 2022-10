Widerstand gegen Strompreisbremse „Die Abschöpfungspläne sind wieder dilettantisch“

Es gibt auch noch eine zweite Theorie, die gerade der Windkraftbetreiber für plausibel hält: Nämlich dass es der Gasmarktverantwortliche in Deutschland, das Ratinger und Berliner Unternehmen Trading Hub Europe (THE) war, das die Preise getrieben hat – im Auftrag der Bundesregierung. Mit einem Budget von insgesamt 15 Milliarden Euro war die THE beauftragt worden, Erdgas einzukaufen, um die Speicher für den Winter zu füllen.



Lesen Sie auch: Ein Stromhändler erzählt: „Jetzt bekommen viele Firmen wirklich Panik“



Die THE war zuletzt in die Kritik geraten, weil sie nur am Spotmarkt eingekauft hat, keine der sonst üblichen Termingeschäfte gemacht und auch auf die sonst üblichen Absicherungen verzichtet habe. Auch das habe, so die Theorie, den Preis getrieben. Seit die Speicher voll seien, sei der gefallen, auch weil die THE offenbar nicht mehr im selben Maß wie zuvor aktiv sei. „Wir sollen jetzt für die Verwerfungen bezahlen, die auch durch die Preistreiberei der THE entstanden sind“, meint der Windparkbetreiber.