Wilhelmshaven So feiern die Ampel-Männer das LNG-Terminal

Mit an Bord war auch Klaus-Dieter Maubach, der Uniper-Chef. Für Maubach kam der Termin einem Rendez-Vous mit seinen neuen Oberchefs gleich, denn am Montag, bei einer außerordentlichen Uniper-Hauptversammlung, wird der angeschlagene Gas-Importeur aus Düsseldorf endgültig verstaatlicht. Federführend für Uniper zuständig wird dann das Finanzministerium Christian Lindners sein. „Es ist ein großartiger Tag“, sagte Maubach. Uniper sei stolz, einen Beitrag geleistet zu haben. „Unser Unternehmen hat eine schwierige Zeit“, sagte Maubach in Anspielung auf die anstehende Verstaatlichung. Wilhelmshaven sei eine Gelegenheit, „dass unser Unternehmen ein bisschen etwas von dem zurückzahlt, was der deutsche Steuerzahler in unser Unternehmen steckt.“



Noch stehen grundsätzliche strategische Entscheidungen über Unipers künftige Ausrichtung aus. Sicher dürfte sein, dass Uniper eine zentrale Rolle beim Import von LNG spielt – gleichzeitig aber auch auf den Import von grünem Wasserstoff setzt. Die Leitungen, die OGE im friesischen Grund vergraben hat, das werden sie nicht müde zu betonen, seien bereits auf Wasserstoff ausgerichtet, H2ready, wie es im Jargon heißt. Über Wilhelmshaven, sagte Maubach, wolle man in Zukunft auch grünen Ammoniak importieren.