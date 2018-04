Wind- und Solarenergie: Ökostrombranche vernachlässigt Menschenrechte

Menschenrechtliche Risikoanalysen oder menschenrechtliche Folgenabschätzungen würden Unternehmen aus der Ökostrombranche nicht durchführen. „Unternehmen und Politik müssen verhindern, dass beim Abbau dieser Rohstoffe in Lateinamerika, Afrika und Asien die Menschenrechte verletzt und Umwelt zerstört wird“, fordert Pirmin Spiegel, Hauptgeschäftsführer von Misereor. „Gleichzeitig sind wir dringend aufgefordert, unseren hohen Verbrauch an Energie und Rostoffen zu senken“, so Spiegel.