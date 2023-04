Wind- und Solarparks Wie die Deutsche Bahn die Energiewende verteuert

Bei Juwi heißt es dazu, „die Vereinbarung einer festen Vertragslaufzeit wurde von der Bahn in der Vergangenheit auch akzeptiert, durchaus auch mit Preissteigerungen, aber nie in den aktuellen Dimensionen“. In vielen Fällen führe bei der Realisierung von Erneuerbare-Energien-Projekten kein Weg an Bahn-Grundstücken vorbei – will ein privater Grundstückseigentümer etwa nicht, dass die Kabel unter seinem Grundstück verlaufen, können Projektentwickler einen Umweg gehen. Bei den Bahntrassen geht das nicht. Die Bahn sei somit in einer günstigen Ausgangsposition und nutze diese „offensichtlich sehr zu ihrem Vorteil aus“, heißt es von Juwi.