Windenergie Aufwind für die Erneuerbaren?

Und Habeck teilt auch kräftig aus, gegen die Bundesländer, die jetzt ihren Job machen müssen, „das ist nicht die Zeit für business as usual“. Zwei Prozent der Landesfläche für Windräder ausweisen? Er wäre noch weiter gegangen. Die 10H-Regel in Bayern? Schwachsinn. Der Wirtschaftsminister klingt wie einer, der gut machen will, was die Politik in den letzten Jahren versaut hat – in der Erneuerbaren-Branche nennen sie die letzten Jahre liebevoll die Altmaier-Delle.