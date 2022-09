Windenergie: Siemens-Gamesa-Chef: Verlustprojekte belasten bis 2024

Der neue Siemens-Gamesa-Chef Jochen Eickholt will die drängendsten Probleme mit seiner neuen Windanlagen-Plattform für den Einsatz an Land in den nächsten Monaten in den Griff bekommen. Zehn bis 15 verlustbringende Projekte mit der Onshore-Plattform namens 5.X dürften das Sorgenkind von Siemens Energy aber noch bis ins Jahr 2024 belasten, räumte Eickholt in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters ein. „Das Wichtigste für uns ist es, das 5.X-Projekt zu stabilisieren. Wir haben uns das bis zum Ende des Kalenderjahres zum Ziel gesetzt, und da sind wir auf Kurs. Aber es bleibt eine Herausforderung.“