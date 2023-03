Windgipfel „Ambitioniert“ ist der diplomatische Begriff für „fast unmöglich“

Ostwind-Geschäftsführer Stefan Bachmaier dringt vor allem auf „kurzfristige Flächenmobilisierung“. Anfang Februar ist das so genannte Wind-an-Land-Gesetz in Kraft getreten, das vorsieht, dass die Bundesländer bis 2032 zwei Prozent ihrer Fläche für Windkraftanlagen ausweisen müssen, bis 2027 1,4 Prozent. Derzeit sind nur 0,8 Prozent der Fläche ausgewiesen, nur 0,5 Prozent verfügbar. „Dass den Bundesländern bis 2032 Zeit gegeben wird, das Zwei-Prozent-Flächenziel für die Windenergie an Land umzusetzen, ist ein echter Schwachpunkt, wenn man bedenkt, dass die Onshore-Kapazität schon bis 2030 – also in sieben Jahren – mehr als verdoppelt werden soll“, sagt Bachmaier. „Ein Vorziehen der Flächenausweisung auf 2025 ist unausweichlich. Die Zeitspanne bis 2027/2032 ist eindeutig zu lang.“ Auch die Genehmigungsverfahren müssten weiter „entschlackt und so beschleunigt“ werden. „Wir bauen gerade in Brandenburg einen Windpark, für den wir mit den Planungen vor zehn Jahren begonnen haben. Das können wir uns nicht mehr leisten.“



Ähnlich äußert sich Jürgen Eickholt, Chef des Turbinen-Bauers Siemens Gamesa: „Wir sehen bei der Onshore-Windenergie noch nicht das Ausbautempo, das wir brauchen, um die Ziele bis 2030 zu erreichen“, sagt Eickholt. „Wir benötigen schnell mehr Fläche und genehmigte Projekte. Wenn wir weiter wertvolle Zeit verlieren, wird es extrem schwer, die Ziele zu erreichen“, sagt der Chef der angeschlagenen Siemens-Energy-Tochter. Im vergangenen Jahr hatte die Bundesregierung in einer Neufassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes auch festgeschrieben, dass der Bau von Anlagen im „überragenden öffentlichen Interesse“ liege. Dies, so Eickholt, gelte es nun in den Alltag von Behörden auf Landes- und Gemeindeebene zu übersetzen. „In den Ämtern muss nun gelebt werden, dass der Ausbau der Windkraft im überragenden öffentlichen Interesse ist – und zwar indem die Prozesse gestrafft und die Ressourcen für Genehmigungsverfahren entsprechend zur Verfügung gestellt werden“, sagt Eickholt – und verweist ebenfalls auf die jüngst wieder unterzeichnete Ausschreibungsrunde.