Windkraft: „Die Wind-Konkurrenz aus China drängt nach Europa“

WirtschaftsWoche: Herr Gölz, Sie beraten Banken und Investoren bei der Finanzierung von Windkraftprojekten. Welche Spuren hat Corona im Markt hinterlassen?

Jens Gölz: Die weltweite Rezession trifft die Branche natürlich hart. Nordex musste etwa staatliche Coronahilfen in Anspruch nehmen, bei Siemens Gamesa litt das Ergebnis. Gleichzeitig erhält die Branche Rückenwind durch das gestiegene Interesse der Investoren an grüner Energie. Zahlreiche neue Player tummeln sich auf dem Markt. Das Problem ist jedoch der gewaltige Genehmigungsstau im Markt der Windenergie in Deutschland, aber auch in Europa. So gut wie jedes Projekt wird beklagt. In Frankreich habe ich ein Windkraftprojekt betreut, das auf eineinhalb Jahre ausgelegt war und nach zehn Jahren noch nicht fertig war.