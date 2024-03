Windkraft Energieökonomin fordert Umdenken bei der Vergabe von Windkraft-Bauplätzen

Koehler-Vorstandsmitglied Stefan Karrer fordert ebenfalls: „Wer Arbeitsplätze in der Region sichert und schafft, bräuchte in den Bieterverfahren einen Vorsprung vor überregionalen Wettbewerbern. Die Wertschöpfung durch lokale Arbeitgeber müsste eine größere Rolle spielen.“ Stattdessen, so Karrer, „schnappen große Energiekonzerne und andere Anbieter der regionalen Industrie die Windkraft-Standorte durch überhöhte Pachtangebote an die Gemeinden weg“.