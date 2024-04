Windkraft: So funktioniert Chinas Subventionsnetzwerk

Die Summe der direkten Subventionen an börsennotierte Unternehmen in China sind laut dem Bericht des IfW seit 2015 stark gestiegen. Die Vermutung, dass China die Anzahl der Subventionsmaßnahmen in den letzten Jahren erhöht hat, sei aber nicht richtig. Laut Frank Bickenbach sind die chinesischen Subventionsmaßnahmen meist an die Produktion gekoppelt. „Die Industrie profitiert im Grunde von den jahrelang gezahlten Subventionen, hat Kapazitäten aufgebaut, hat Marktanteile gewonnen“, erklärt der Wirtschaftsforscher. „Die direkten Subventionen an die börsennotierten Unternehmen sind gemessen am BIP in den letzten Jahren relativ konstant.“



In Summe wachsen staatliche Hilfen für Unternehmen also mit der chinesischen Wirtschaft – ein selbstverstärkender Effekt.



