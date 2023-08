Windpark Großauftrag für Nordex zeigt Kanadas grüne Strategie

In Sachen grüne Energie schreitet Kanada nun weiter voran: Mit einer Leistung von insgesamt knapp 280 Megawatt soll der Windpark „Forty Mile“ in der Provinz Alberta der größte Windpark des spanischen Unternehmens Acciona Energia in Nordamerika sein. Den Zuschlag für die Lieferung der Turbinen hat jetzt der deutsche Windanlagenbauer Nordex erhalten. Der Auftrag umfasse 49 Turbinen mit einer Leistung von je 5,7 Megawatt, wie das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Der Windpark soll im ersten Quartal 2025 fertig sein.