Windrad-Start-up Nextwind „Wir scheitern entweder am Wettbewerb – oder am Preis“

Die Landschaft an Windpark-Betreibern ist recht heterogen: Es gibt Landwirte und Kommunen, aber auch Banken, Hedgefonds sowie große Energiekonzerne. Wen sprechen Sie vermehrt an?

Süss: Alle. Zu Beginn der 2000er Jahre waren es vor allem Privatleute oder kleinere Fonds, die kleine Windparks bauen ließen; die Energiekonzerne sind erst später eingestiegen. Da gibt es jetzt viele, die nun in ein Alter kommen, in dem sie verkaufswillig sind. Oder die sich fragen: Will ich mir das antun, in die nächste Runde zu gehen? Es stimmt, es ist ein heterogener Markt. Aber in diesem Markt sind wir sehr gut vernetzt.

Woste: Und der Markt verändert sich. Die frühen Investoren haben sich drei bis fünf Anlagen hingesetzt und übers EEG gutes Geld verdient – hatten aber null Risiko. Sie mussten sich weder um die Vermarktung noch um technische Fragen kümmern. Das war für die erste Phase auch genau der richtige Ansatz, um diese Technologie in den Markt zu bringen. Jetzt kommen wir in die zweite Phase: Wie können wir die Produktion von Wind, Photovoltaik und Biomasse grundlastfähig machen? Wie können wir Deutschland mit dieser Energie versorgen, die nicht permanent da ist? Auf Dauer muss man die Windparks etwa mit Batteriespeichern aufrüsten. Wenn wir dieses Land CO2-frei versorgen wollen, müssen wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen. Das überfordert viele Investoren aus der ersten Phase, die mit diesen Fragen nichts zu tun hatten.

Meyer: In dieser heterogenen Eigentümerstruktur ist es so: Die Komplexität der Windenergie-Zukunft ist für viele Investoren nicht mehr händelbar und auch nicht gewollt. Aber gleichzeitig nimmt auch die Komplexität der existierenden Anlagen zu. Das technische Risiko steigt, Garantien der Hersteller laufen aus, auch das EEG läuft aus. Danach hat man ein Preisrisiko, das man managen muss. Das eröffnet für uns die Möglichkeit, ins Gespräch einzusteigen.