Windstrom Siemens Energy: Windstrom-Aufträge für knapp 7 Milliarden

Dabei gehe es um die Lieferung von Technik für drei Netzanbindungen in der deutschen Nordsee, wie Siemens Energy am Donnerstag mitteilte. Die Projekte sollten dafür sorgen, dass insgesamt sechs Gigawatt Offshore Windstrom an Land transportiert werden können. Branchenkreisen zufolge geht die Auftragssumme zu gleichen Teilen an Siemens Energy und Dragados Offshore.