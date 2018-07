Windturbinenbauer: Nordex erhält Großauftrag in Brasilien

Der Windturbinenbauer Nordex hat in Brasilien den größten Auftrag der Firmengeschichte an Land gezogen. Ab Oktober 2019 werde Nordex für die Enel Green Power 191 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 595 Megawatt (MW) errichten, teilte der Hamburger Konzern am Dienstag mit. Der Windpark "Lagoa dos Ventos" entstehe im Norden Brasiliens im Bundesstaat Piaui. Zudem übernehme Nordex nach der Fertigstellung für mindestens zwei Jahre den Service.