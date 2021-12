Wohl mehr als 10.000 Verbraucher betroffen Neckermann Strom AG meldet Insolvenz an

Insgesamt gibt es in Deutschland rund 1100 Stromanbieter und rund 900 Gasanbieter. Viele von ihnen haben in den vergangenen Tagen ihre Preise und auch Abschlagszahlungen zum Teil drastisch erhöht, um dem Kostendruck standhalten zu können. Experten rechnen in den kommenden Wochen dennoch mit weiteren Insolvenzen in der Branche. So geht der Kreditversicherers Euler Hermes von einem deutlich gestiegenen Insolvenzrisiko für kleinere Versorger in Deutschland und Großbritannien aus. Auch in Großbritannien hatte zuletzt bereits eine Reihe von Versorger-Pleiten für Aufsehen gesorgt.



Mehr zum Thema: Der Strompreis schnellte auf Rekord-Höhe, die deutsche Industrie ist geschockt. Vier Grafiken zeigen die prekäre Lage.