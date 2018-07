Zerschlagung Marke Innogy könnte nach E.ON-Übernahme erhalten bleiben

E.ON hat mit RWE die Zerschlagung von Innogy vereinbart. Innogy hatte sich am Mittwoch sowohl mit der Mutter RWE als auch mit E.ON auf das Integrationsverfahren geeinigt. Danach sollen alle Mitarbeiter fair und möglichst gleich behandelt werden. Tigges hatte sich danach in einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Brief an die Beschäftigten gewandt: „E.ON erkennt an, dass wir bei Innogy in einigen Bereichen erfolgreicher sind und will dem Rechnung tragen.“ Dahinter stecke die Überzeugung, dass nur durch Kombination der Stärken von Innogy und E.ON ein Unternehmen entstehe, das deutlich schlagkräftiger sei als die Summe seiner Einzelteile. „In diesem Zusammenhang wird auch geprüft, ob unsere Marke Innogy nach der Integration bestehen bleibt.“