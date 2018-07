Zerschlagung Marke Innogy könnte nach E.ON-Übernahme erhalten bleiben

Die Marke Innogy könnte einem Zeitungsbericht zufolge auch nach einer Übernahme der RWE-Tochter durch den Energieversorger E.ON erhalten bleiben. „E.ON erkennt an, dass wir bei Innogy in einigen Bereichen erfolgreicher sind, und will dem Rechnung tragen“, betonte der Innogy-Vorstand unter Führung von Unternehmenschef Uwe Tigges laut der „Westdeutschen Allgemeine Zeitung“ in einem internen Schreiben an die Beschäftigten. In diesem Zusammenhang werde auch geprüft, ob die Marke Innogy bestehen bleibe. RWE hat mit E.ON die Zerschlagung von Innogy vereinbart. Im Zuge dessen übernimmt E.ON knapp 77 Prozent der Innogy-Anteile von RWE. Bis Ende 2019 soll E.ON das Netz- und Vertriebsgeschäft von Innogy übernehmen. RWE bekommt das Ökostromgeschäft von Innogy und das von E.ON.