Netzbetreiber Amprion, 50Hertz und Open Grid Europe sowie diverse Stadtwerke hatten geklagt. Ein vom OLG beauftragter Gutachter hatte bereits in der Verhandlung Zweifel an der Methodik der Behörde bei der Berechnung der Renditen angebracht. Verbraucherschützer wiederum halten die Renditen für hoch genug, um die Modernisierung der Energienetze sicherzustellen. Die Zinssätze werden von den Betreibern als Netzkosten veranschlagt, den Energieversorgern in Rechnung gestellt und von diesen an die Verbraucher weitergereicht.