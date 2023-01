Energiekrise Bund erwartet rasch mehr Öl für Schwedt

11. Januar 2023 | Quelle: dpa

Die PCK-Raffinerie in Brandenburg verarbeitet kein russisches Öl mehr. Bild: Bild: dpa

Nach dem Importstopp für russisches Öl erwartet die Bundesregierung rasch mehr Ersatz und eine höhere Auslastung der wichtigen PCK-Raffinerie in Brandenburg. Man sei optimistisch für zeitnahe Lieferungen über Danzig, mit denen PCK bis zu 70 Prozent ausgelastet werden könnte, hieß es am Mittwoch aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Zugleich kündigte Kasachstan an, im Januar eine erste kleine Ölmenge über die Pipeline Druschba nach Deutschland liefern zu wollen.