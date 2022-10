Energiekrise Deutschlands Gasverbrauch sinkt

20. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Vorrat gesichert: Die deutschen Gasspeicher konnten schneller als erwartet gefüllt werden. Bild: Bild: dpa

Die Menschen und die Industrie in Deutschland haben bereits ordentlich an Gas eingespart, nach Ansicht von Wissenschaftlern muss der Verbrauch aber stärker runter als bisher angepeilt. Die Bundesnetzagentur veröffentlichte am Donnerstag in Bonn Daten, denen zufolge der Gasverbrauch in der vergangenen Woche im Vergleich zu den gleichen Kalenderwochen der Jahre 2018 bis 2021 um 27 Prozent gesunken ist - auf 1759 Gigawattstunden pro Tag.