Energiekrise EU-Kommission erwägt Gaspreisdeckel am Großhandelsplatz TTF

16. November 2022 | Quelle: dpa

Die steigenden Gaspreise machen den Menschen in Europa zu schaffen. Die EU-Kommission berät über einen möglichen Gaspreisdeckel. Bild: Bild: dpa

Die Europäische Kommission arbeitet an einem festen Gaspreisdeckel am Großhandelsplatz TTF. Der Deckel würde greifen, wenn der Preis am TTF einen vorher festgelegten Höchstwert erreicht und gleichzeitig die Preise am Weltmarkt für Flüssiggas (LNG) übersteigt, wie aus einem Entwurf der EU-Kommission hervorgeht, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.