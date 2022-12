Energiekrise Gasspeicher verbuchen erneut leichtes Plus

29. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Die deutschen Gasspeicher füllen sich wieder leicht. Bild: Bild: dpa

Die deutschen Gasspeicher verbuchen insgesamt weiterhin leicht steigende Füllstände. Wie am Donnerstag aus Daten des europäischen Gasspeicherverbandes GIE hervorging, waren die Speicher Ende Dienstag zu 88,84 Prozent gefüllt - ein Plus von 0,22 Prozentpunkten zum Vortag und der siebte Anstieg in Folge.