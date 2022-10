Energiekrise Hohe Gaspreise: Habeck setzt auf EU-Einkaufsmacht

25. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Wirtschaftsminister Robert Habeck setzt in der EU auf gemeinsame Gaseinkäufe im Kampf gegen die hohen Gaspreise. Bild: Bild: dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hält gemeinsame Gaseinkäufe in der Europäischen Union für das effizienteste Instrument im Kampf gegen hohe Preise. „Europa hat eine große Marktmacht. Wenn sich die großen Akteure absprechen dürfen, Einkaufsgemeinschaften bilden sollen oder dürfen, dann wird sich die Marktmacht Europas auswirken”, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag am Rande von Beratungen der für Energie zuständigen Minister in Luxemburg. Diese konkurrierten dann nicht mehr miteinander und trieben den Preis dadurch nicht mehr nach oben.