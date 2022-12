Energiekrise Netzagentur: Haushalte und Industrie sparen nicht genug

08. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Die Flamme eines Gasherdes brennt in einer Küche. Bild: Bild: dpa

Haushalte und Industrie haben in der vergangenen Woche laut Bundesnetzagentur zu viel Gas verbraucht. „Es ist kälter geworden, und wir haben das Einsparziel in der letzten Woche deutlich verfehlt”, sagte Behördenpräsident Klaus Müller der Deutschen Presse-Agentur dpa am Donnerstag.