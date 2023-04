Energiepolitik SPD-Chef bei VW: „Schnell einen Industriestrompreis”

24. April 2023 | Quelle: dpa

SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil (links) steht neben elektroangetriebenen Volkswagen-Modellen auf dem Gelände vom Volkswagen-Stammwerk. Bild: Bild: dpa

SPD-Chef Lars Klingbeil hat bei einem Besuch der VW-Zentrale für die rasche Einführung spezieller Stromtarife für die Industrie und mehr Investitionen unter anderem ins E-Auto-Ladenetz geworben. „Ich fordere, dass wir in Deutschland sehr schnell einen Industriestrompreis kriegen. Das wird helfen, durch eine Phase zu kommen, wo viele energiepolitische Umbrüche sind”, sagte er am Montag in Wolfsburg. Dort wollte Klingbeil Volkswagen-Personalvorstand Gunnar Kilian und Betriebsratschefin Daniela Cavallo treffen.