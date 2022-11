Energiepreise Gaspreisbremse: Bund strebt frühere Entlastung von Kunden an

01. November 2022 | Quelle: dpa

Eine Frau kontrolliert einen Heizkostenverteiler an der Heizung. Bild: Bild: dpa

Die Bundesregierung strebt an, die geplante Gaspreisbremse zur Entlastung von Gaskunden früher wirken zu lassen. Sie soll für private Haushalte zum 1. März 2023 eingeführt werden, wie aus einem Beschlussvorschlag des Bundeskanzleramts für die Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch hervorgeht. Dieser lag der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag vor. Weiter heißt es: „Eine Rückwirkung zum 1. Februar 2023 wird angestrebt.” Zuerst hatten die Funke Mediengruppe und der „Spiegel” darüber berichtet.