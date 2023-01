Energiepreise Netzagentur-Chef beklagt zu wenig Wettbewerb

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, beklagt zu wenig Wettbewerbsdruck im Strom- und Gasmarkt. Bild: Bild: dpa

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat zu wenig Wettbewerb bei den Strom- und Gaspreisen für Haushaltskunden beklagt. In den Vergleichsportalen sehe er, dass es im Vergleich zu den letzten Jahren deutlich weniger Angebote gebe, sagte Müller bei einer Veranstaltung der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung am Montagabend in Düsseldorf.