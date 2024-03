Der neue Vorstandschef Stamatelopoulos kennt den Markt und die EnBW seit Jahren. Seit Juni 2021 verantwortet er das Ressort „Nachhaltige Erzeugungsinfrastruktur” im Vorstand und ist noch viel länger im Konzern mit dem Thema befasst: „Georg Stamatelopoulos hat in den vergangenen fast 15 Jahren bei der EnBW den Umbau der Erzeugung in verschiedenen Positionen äußerst erfolgreich vorangetrieben”, wird Feldmann in der Mitteilung zitiert.