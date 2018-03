Energieversorger: EnBW wird zum Wahlkampf-Schlager

Als EnBW-Chef Hans-Peter Villis die Bilanz von Deutschlands drittgrößtem Energieversorger erläuterte, hörten Baden-Württembergs Landespolitiker besonders aufmerksam zu. Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) will EnBW zumindest vorübergehend ganz in die Hände der schwäbischen und badischen Kommunen überführen und damit faktisch verstaatlichen. Doch SPD und Grüne, beide in der Opposition im Landtag, schreien auf, weil sie einen ordnungspolitischen Formfehler wittern. Mappus hatte im vergangenen Herbst mit einer vollmundigen Ankündigung aufgewartet. Als sich der französische Energiekonzern EdF von seinem 45-Prozent-Anteil an EnBW trennte, sagte Mappus, das Land wolle diesen Anteil über seine staatliche Holdinggesellschaft Neckarpri zurückkaufen. Den Landtag hatte er allerdings nicht vorab informiert. EnBW ist nicht der einzige Fall dieser Art. Überall in Deutschland geht der Trend zur Rekommunalisierung ehemaliger Stadtwerke-Betriebe.