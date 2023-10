Energieversorgung Bulgarien baut Atomkraft aus - Neue Meiler für AKW Kosloduj

25. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Blick auf das Atomkraftwerk Kosloduj am frühen Morgen. Bild: Bild: dpa

In Bulgarien hat die Regierung den Bau von zwei neuen Atomreaktoren im Kraftwerk Kosloduj an der Donau gebilligt. Die Meiler sollen als Druckwasserreaktoren des US-Unternehmens Westinghouse Electric Company gebaut werden, wie die Regierung in Sofia am Mittwoch mitteilte.