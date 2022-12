Energieversorgung Bund bei angeschlagenem Energiekonzern Uniper eingestiegen

22. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Klaus-Dieter Maubach ist Vorstandsvorsitzender des Energieversorgers Uniper. Bild: Bild: dpa

Der Energiekonzern Uniper ist weitestgehend verstaatlicht. Die Beteiligung des Bundes sei erfolgt, teilten das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesfinanzministerium am Donnerstag in einer gemeinsamen Mitteilung in Berlin mit. Uniper hat eine Kapitalerhöhung über acht Milliarden Euro durchgeführt, bei der ausschließlich der Bund zur Zeichnung zugelassen war. Außerdem hat die Bundesregierung Unipers bisherigem finnischen Mehrheitsaktionär Fortum die Anteile abgekauft. In der Folge hält der Bund nun rund 99 Prozent des Unternehmens.